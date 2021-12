Kjaer: “Malore di Eriksen? E’ stato un terribile momento” | News

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo gesto eroico nei confronti di Christian Eriksen

Intervenuto ai microfoni di 'Tv2 Sport', Simon Kjaer ha parlato, tra le tante cose, del malore che ha colpito Eriksen durante l'Europeo. Queste le parole del difensore del Milan: "Quel momento non può essere descritto. Solo con parole come 'terribile' e 'incomprensibile'. E quelle parole non bastano affatto. Non c'erano pensieri dietro le mie azioni. È stato istintivo. Abbiamo fatto tutti il ​​possibile per aiutare. Un terribile, terribile momento. La cosa più importante per me ora è che Christian stia bene". Calciomercato Milan, primi contatti tra l'Empoli e Andrea Conti.