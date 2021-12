Kjaer: “Euro 2020? Sono state partite molto difficili da affrontare” | News

Simon Kjaer, difensore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al percorso della 'sua' Danimarca ad Euro2020

Intervenuto ai microfoni di 'Tv2Sport', Simon Kjaer ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato del cammino della Danimarca ad Euro2020. Queste le parole del difensore del Milan: "Non è stata solo la partita contro il Belgio, ma anche le successive partite nazionali che sono state molto difficili da affrontare proprio intorno all'inno nazionale. È sempre bello stare in piedi e cantare lì. Per il proprio paese e con il proprio paese. E questo ha significato ancora di più per me come leader negli ultimi cinque anni. Ma questo era difficile, molto difficile".