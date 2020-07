Kjaer: “Al Milan si respira calcio. Questo club ha un grande futuro”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al portale goal.com: “Il Milan è sempre stato un club speciale per me. Fin da quando ho lasciato la Danimarca per trasferirmi al Palermo, il Milan ha sempre rappresentato il club per me. Dissi al mio agente che un giorno mi sarebbe piaciuto indossare la maglia rossonera. Siamo stati vicini alcune volte, ma adesso i tempi erano quelli giusti ed è un privilegio giocare qui. Nel Milan si respira calcio. A San Siro, a Milanello, a Casa Milan, ovunque”.

“È uno dei pochi club globali, con una storia straordinaria e un grande futuro. Sono contento di fare parte di tutto questo e darò tutto per il Milan. Ci sono tifosi rossoneri ovunque e mi hanno accolto benissimo – prosegue Kjaer -. In questo momento, a causa dell’emergenza Coronavirus, sentiamo la loro mancanza a San Siro. Stiamo comunque ottenendo grandi risultati anche senza il loro supporto allo stadio, ma giochiamo sempre per loro, anche quando non ci sono”. INTERVISTA ANCHE DA PARTE DI ANTE REBIC, CONTINUA A LEGGERE >>>