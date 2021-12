Kaladze: “Il Milan è una questione di cuore, non è per tutti”

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato dell'atmosfera nello spogliatoio e del senso d'appartenenza ai colori rossoneri

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha parlato dell'atmosfera nello spogliatoio e del senso d'appartenenza ai colori rossoneri. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Difficile da esprimere con le parole. Chi gioca nel Milan deve sentire da una parte una responsabilità nell’indossare una maglia che deve sempre essere onorata, è una questione di cuore, non è per tutti. Il Milan nostro era una famiglia allargata, mai nessuno veniva lasciato indietro: l’imperativo era vincere e dare tutto fino alla fine. Era uno spogliatoio compatto, giocatori, allenatore e dirigenti erano una cosa sola. Quando ti trovi seduto di fianco a Maldini, Nesta, Sheva... non puoi pensare a deludere il club e devi ascoltare chi ha da insegnare". Intanto Zlatan Ibrahimovic si racconta in questa bellissima intervista.