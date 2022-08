Serie A, John Elkann: “L’Inter è la più forte, ma non dimentichiamo il Milan”

John Elkann ha parlato della lotta scudetto in Serie A, designando l'Inter come la più forte, ma cita anche il Milan e la Roma

"Villar Perosa sicuramente ha portato bene alla Juventus come dimostrano i tanti titoli. Abbiamo vinto 38 scudetti più cinque con le Women, la Juventus è la squadra al mondo che ha avuto più campioni del mondo e abbiamo vinto tutte le coppe che c'erano da vincere. Dobbiamo stare attenti perché il campionato italiano è più difficile rispetto al passato, l'Inter è la più forte, è strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan e anche la Roma che sul mercato ha fatto un gran lavoro. Non sarà facile per la Juventus, il campionato italiano è cresciuto di livello e non sarà facile nemmeno a livello europeo".