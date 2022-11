Jacobelli: “De Ketelaere sta deludendo. Attenzione alla situazione Leao”

Intervenuto su 'TMW Radio', Xavier Jacobelli ha parlato di Charles De Ketelaere e del futuro di Rafael Leao . Queste le sue dichiarazioni: "De Ketelaere sicuramente sta deludendo se consideriamo le aspettative quando è arrivato. Pioli però ricorda sempre come Leao e Tonali incontrarono difficoltà alla loro prima stagione in rossonero, difficoltà poi brillantemente superate. Il giudizio sul belga andrà fatto a fine stagione, non adesso".

"Attenzione alla situazione Leao, se dovesse presentarsi un club con un'offerta molto molto allettante il Milan ci penserebbe seriamente. Dovrà poi decidere Leao cosa fare, ovvero se rimanere in rossonero o cercare una nuova avventura. Mercato deludente? È inutile e improvvido parlare di un mercato del Milan negativo quando la situazione in classifica e in Europa è assolutamente positiva. Qui c'è una squadra fuori dalla norma che è il Napoli, semplicemente fantastico nella prima parte di stagione in Italia e in Europa. È chiaro che se il Milan a gennaio avrà delle occasioni le sfrutterà", ha concluso Jacobelli.