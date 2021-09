Italia Under 21, Nicolato: “Tonali? Mi aspetto ancora di più” | News

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato della prestazione di Sandro Tonali, centrocampista del Milan

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell'Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine di Italia-Lussemburgo 3-0. Ecco cosa ha detto: "Dobbiamo lavorare ancora molto lo sappiamo ma è normale che sia così. Siamo venuti fuori da due/tre giorni di allenamento. La cosa positiva è che vedo impegno e questa è una virtù importante. Partiamo, pian pianino, un passo alla volta. Sono soddisfatto di alcune cose, di altre meno. Oggi abbiamo capito diverse cose e vedremo di sistemarle. Non è una cosa che possiamo fare in pochi giorni ma avremo le idee più chiare man mano che giochiamo. Difesa a 4? Non è una novità perché, nello scorso ciclo, abbiamo giocato tutto il primo anno con la difesa a quattro. Dobbiamo migliorare sia individualmente che nel lavoro davanti alla difesa".