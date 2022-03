Italia-Macedonia del Nord 0-1, Chiellini: “Difficile da spiegare”

Giorgio Chiellini, calciatore della Nazionale Italiana, ha parlato a 'RaiSport' dopo Italia-Macedonia del Nord, playoff per i Mondiali di Qatar 2022

Giorgio Chiellini , calciatore della Nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di 'RaiSport' al termine di Italia-Macedonia del Nord , partita valida per i playoff per i Mondiali di Qatar 2022. Queste le sue dichiarazioni.

"E' difficile da spiegare. C'è grande delusione. Anche oggi abbiamo fatto una grande partita dove c'è mancato segnare. Non siamo stati presuntuosi. Sicuramente ci è mancato qualcosa. Abbiamo fatto degli errori da settembre fino ad oggi e li abbiamo pagati. Sono orgoglioso di questa squadra, è ovvio che siamo delusi e distrutti. Dobbiamo ripartire. E' difficile da commentare a caldo. Resterà un grande vuoto e spero che questo vuoto possa dare quell'energia per ripartire. Dobbiamo ripartire per tornare a vincere e tornare in vetta agli Europei e fra quattro anni andare al Mondiale".