Inter-Sampdoria, Lanna: “Chi vuole vincere, deve sudare i tre punti”

Marco Lanna, ex difensore ed oggi Presidente della Sampdoria, afferma che la sua squadra non andrà a 'San Siro' da vittima sacrificale

Daniele Triolo

Marco Lanna, ex difensore ed oggi Presidente della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più interessanti.

Sulla Sampdoria che tutta Italia dà come vittima sacrificale a 'San Siro' contro l'Inter: «Intanto vorrei ricordare che dopo esserci tolti mentalmente il peso dello spettro retrocessione domenica scorsa. L’indomani abbiamo battuto la Fiorentina. Perciò mi auguro di proseguire su questa strada. Siamo consapevoli che la squadra di Inzaghi sia fortissima e in grado di macinare ogni avversario anche in Europa. Detto questo, la Sampdoria ha voglia di dimostrare che nonostante l’annata storta, ha valori importanti».

Sull'alleato del giocare con la mente sgombra: «Direi di sì, già contro la Fiorentina si sono visti giocatori trasformati. Domenica scenderanno in campo con amor proprio e con la volontà di chiudere bene una stagione faticosa e stressante. Del resto, risultati scontati in questa stagione non ci sono, pensi alla sconfitta dell’Inter a Bologna o al pari del Venezia, già retrocesso, all’Olimpico con la Roma. Chi vuole vincere, deve sudare i tre punti, è il bello di questo campionato».

Su Marco Giampaolo, tifoso interista ed ex allenatore del Milan, che vive il ruolo di arbitro dello Scudetto: «Conoscendolo metterà in campo la formazione migliore, senza far favori a nessuno. Ragionerà da allenatore della Sampdoria. E poi a dirla tutta io l’Inter l’ho già battuta, nel 1991: 2-0 a San Siro».

Sull'eventuale Scudetto del Milan paragonabile a quello da lui vinto in campo con la Sampdoria nel 1991: «L’elemento comune fra i due successi è la compattezza fra tutte le componenti e lo spirito di gruppo. Per il resto, i fatturati delle due squadre non sono paragonabili: noi abbiamo compiuto un autentico miracolo». Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

