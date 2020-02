Inter-Milan, Maldini: “Se non andremo in Europa saremo i responsabili”

INTER-MILAN – Prima dell’inizio del match di ieri sera tra Inter e Milan, il Dt dei rossoneri Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. In particolare l’ex difensore rossonero ha detto la sua sulle responsabilità della dirigenza di questa stagione fin qui avara di gioie e ricca di delusioni: “Io, Zvonimir Boban e Frederic Massara siamo qui dal luglio 2019, non è passato tanto tempo. Il Milan non si qualifica alla Champions League da 6 anni … Un programma si fa a medio-termine, saremo responsabili se non arriveranno risultati e non andremo in Europa. Ma almeno facciamo finire la stagione”. Parole che sanno di presa di consapevolezza che forse qualche errore in estate è stato fatto. Questo, invece, il pensiero di Ibrahimovic>>>

