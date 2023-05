Inter-Milan, Lanzoni: “Credo nella rimonta. Mi sbilancio su De Ketelaere…”

Sull’annuncio più emozionante : “Quando ripeto la frase del fondatore del Milan, Herbert Kiplin: Saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari”.

Su come si prepara : “Ogni partita è un viaggio in un mondo parallelo, quel giorno non esiste set né palcoscenico, e io mi sincronizzo con la luce rossa che sta colorando il mondo, dal Duomo al Burji Khalifa di Dubai, una luce che non si spegne mai e che connette tutti i tifosi del pianeta”.

Se farà un fioretto per la rimonta : “Fioretti? No. Sono rossonero nella radice, nella gioia e nel dolore”.

Se crede alla rimonta: "Come posso non crederci? È come se il tempo fosse sospeso in attesa di un imprevisto, un colpo di scena alla Hitchcock, e allora mi sbilancio: Charles De Ketelaere che illumina San Siro, per la prima volta".