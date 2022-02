Inter, Marotta: “Siamo campioni in carica e vogliamo la seconda stella”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sui nerazzurri parlando di campo e mercato

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento dei nerazzurri. Questo il suo intervento: "Ci sono momenti nella vita e in particolare nello sport in cui bisogna essere consapevoli di dover soffrire. Ma dobbiamo avere la forza e la determinazione per continuare, ma soprattutto farlo con la fiducia che il percorso fatto finora ci attribuisce, frutto del gioco svolto dalla squadra. Abbiamo disputato 9 partite contro 9 squadre di altissimo livello, ma non vogliamo alibi, dobbiamo lavorare e avere fiducia in noi stessi, sapendo che questa stagione ce la giocheremo all’ultimo km di una corsa bellissima. Quella di ieri è una sconfitta meritata che ci deve far riflettere ma che deve darci anche consapevolezza. Consapevolezza che danno allenatore e squadra, che hanno in testa i traguardi che dobbiamo raggiungere. Siamo campioni in carica e vogliamo la seconda stella".