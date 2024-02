Inter, Inzaghi: “Il Porto ci ha creato più problemi di Benfica e Milan”

Al termine del match vinto per 1-0 contro l' Atletico Madrid , il tecnico dell' Inter , Simone Inzaghi , è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', ricordando una sfida di Champions League vissuta l'anno scorso contro il Porto . L'allenatore piacentino ha inoltre indicato il club lusitano come quello che ha creato più problemi ai nerazzurri, ancor più che il Milan . Ecco le sue parole a riguardo.

Inter, Inzaghi pungola il Milan: "Il Porto ci ha creato più problemi di loro"

"Il risultato ci sta stretto? Probabilmente per quello che abbiamo creato sì. Il Porto l'anno scorso è quella che ci ha creato più problemi per andare in finale, rispetto a Benfica e Milan. Tutte le squadre vengono qui a Milano e sono durissime da battere. Sicuramente avevamo un avversario di valore contro, ma penso che l'Inter abbia fatto un'ottima gara. Tecnicamente abbiamo sbagliato qualcosina in uscita nel primo tempo, ma avevamo di fronte una rivale chiusa e compatta, molto difficile da superare. Nel secondo tempo abbiamo mosso di più la palla e l'1-0 ci sta stretto".