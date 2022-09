Inter, Darmian: “Se concedi dei gol così al Milan ribaltarla diventa difficile”

In vista del prossimo match di Champions League contro il Bayern Monaco, Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di 'Sportmediaset' anche della sconfitta nel Derby contro il Milan. Queste le dichiarazioni dell'esterno dell'Inter: "Quando si perde una partita bisogna metterci la faccia, specialmente quando si perde un derby in questa maniera. Dobbiamo migliorare e abbiamo il tempo per farlo, siamo passati in vantaggio ma poi non siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto nella prima parte della partita. Se concedi dei gol così al Milan ribaltarla diventa difficile, adesso dobbiamo solo archiviare questa sconfitta e capire dove abbiamo sbagliato. Mercoledì abbiamo già l'opportunità di riscattarci".