Inter, Calhanoglu: “Voglio Champions League, Pallone d’Oro e Scudetto”

Sulle parole di elogio che Kristjan Asllani ha avuto nei suoi confronti : "Lo ringrazio per quello che ha detto. Noi siamo sempre lì, quelli con più esperienza stanno aiutando gli altri. Kri ha un enorme talento, ha le qualità per giocare nell'Inter. Sicuramente non è facile per lui, ma lo stiamo aiutando, lui merita di più. Quando ha avuto spazio, ha fatto il suo lavoro. Deve continuare così".

"No al Bayern Monaco per i tifosi dell'Inter: li ringrazio perché ..."

Sui tifosi nerazzurri: "Mi hanno alzato non solo come giocatore, ma anche come persona, sono maturato di più. Li ringrazierò sempre, quello che fanno, non solo per me, ma per noi, è inspiegabile. Si può solo vivere. Io sto vivendo un momento bellissimo, i nostri tifosi sono incredibili, ti danno a 'San Siro' un'enorme forza e noi vogliamo regalare loro qualcosa di importante. Se è per loro che non sono andato al Bayern Monaco la scorsa estate? Sì!". LEGGI ANCHE: Milan, la conferma di Conceicao passa da Napoli e non solo. Lui, intanto … >>>