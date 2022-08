Berti: “Skriniar di sbagliato ha solo il nome. Bremer? Vada pure a funghi”

Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato anche di Milan Skriniar e Gleison Bremer in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le dichiarazioni del vice campione del mondo del 1994, che come sempre fanno discutere: "Sarebbe giusto cedere Skriniar per 65 milioni? Non scherziamo! Milan non si tocca, di sbagliato ha soltanto il nome. Al di là della sua forza, è fondamentale il terzetto che da tre anni protegge Handanovic. Se l'Inter vuole rimanere protagonista non può prescindere da Skriniar, De Vrij e Bastoni".