Infortunio Maignan, Braglia: “E’ insostituibile, quindi la preoccupazione c’è”

Simone Braglia, ex portiere del Milan, ha commentato l'infortunio di Mike Maignan e la normale preoccupazione del club. Le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "La personalità Maignan l'ha dimostrata subito, in un palcoscenico così importante. Imporsi come ha fatto lui in un tempio del calcio così è difficile. È insostituibile e quindi la preoccupazione c'è. Anche a livello di leadership del reparto difensivo. Spero che i tempi di recupero siano inferiori a quelli previsti. Io mi sono rotto diverse volte le braccia ma ci vuole tempo. Se poi fosse lo scafoide, è ancora peggio". Maignan, che sfortuna! Il comunicato del Milan è una doccia fredda per i tifosi