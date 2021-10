Infantino: “Intollerabile accettare insulti razzisti in campo o sugli spalti”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, è tornato a parlare sugli episodi di razzismo negli spalti e sui campi da calcio

Intervenuto in conferenza stampa, Gianni Infantino ha parlato del razzismo nel calcio. Queste le parole del presidente della Fifa. "È intollerabile accettare insulti razzisti in campo o sugli spalti. Vogliamo che i ragazzi e le ragazze si appassionino al calcio, dobbiamo lavorare molto sull'istruzione. Tutti coloro che vogliono vivere all'età della pietra, restino fuori dagli stadi. Dobbiamo porre fine a queste usanze idiote. Basta insulti, non è giusto". Milan, le top news di oggi: due i nomi caldi del momento.