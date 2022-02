Infantino: “FIFA condanna l’uso della forza da parte della Russia” | News

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina

Intervenuto nel corso del Consiglio FIFA, Gianni Infantino ha parlato anche di ciò che sta succedendo in Ucraina. Queste le sue dichiarazioni: "Questa mattina ci siamo svegliati e siamo rimasti scioccati da quel che abbiamo visto. Siamo molto preoccupati dalla situazione, è un argomento di cui abbiamo discusso oggi. A tal proposito, la FIFA esprime la propria speranza per una rapida cessazione delle ostilità e per la pace in Ucraina. La FIFA condanna l'uso della forza da parte della Russia in Ucraina e ogni tipo di violenza per risolvere i conflitti. La violenza non è mai una soluzione, per questo invitiamo tutti a ricostruire la pace attraverso il dialogo".