Impallomeni: “Il Milan è stato una delusione. Il voto alla stagione è 6”

Le parole di Stefano Impallomeni sulla stagione del Milan

"Inter nelle coppe molto bene, male in campionato, per ora 7 o 6,5 come media. Le 12 sconfitte in Serie A non si possono abbonare così. L'Inter è la squadra più forte, lo sostengo da tempo, troppa distanza dal Napoli. Il Milan è stata una delusione. Ha fatto una semifinale di Champions ma ha avuto un crollo a inizio anno. Se non avesse avuto la penalizzazione la Juventus, sarebbe fuori dalla Champions. Alla fine 6 per i rossoneri".LEGGI ANCHE: Milan, cambia il metodo di fare mercato. Funzionerà?