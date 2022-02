Ielpo: “Dirò sempre e solo grazie al Milan. Quello scherzo a Simone…”

Mario Ielpo, ex calciatore di Milan e Lazio, oggi avvocato, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo passato da calciatore

Mario Ielpo, ex di Lazio e Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'gianlucadimarzio.com' in cui ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato da calciatore. Queste le sue dichiarazioni: "La Lazio era un sogno, sono sempre stato tifoso dei biancocelesti. Mi è dispiaciuto molto non avere un'occasione e non riuscire a esordire in prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila dai giovanissimi alla primavera. Al Milan dirò sempre e solo grazie. Con chi parlo ancora oggi? Desailly, ma anche Marco Simone. Quanti scherzi e quante risate. Una volta mettemmo uno stuzzicadenti sotto la sedia di Simone prima di una partita e si infortunò. Durante la rifinitura non riusciva a correre, ma non aveva il coraggio di dirlo a Capello".