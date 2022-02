Ielpo: “Il Milan deve giocare ogni gara come se fosse la partita della vita”

Mario Ielpo, ex rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo aver ottenuto un deludente pareggio contro la Salernitana

Intervenuto ai microfoni di 'Tutti Convocati', Mario Ielpo ha parlato del Milan dopo aver ottenuto un deludente pareggio contro la Salernitana. Queste le sue dichiarazioni: "Hanno sbagliato tutti ieri dal punto di vista tecnico nel Milan, qualsiasi cosa. Anche il Leicester nessuno diceva che dovesse vincere il campionato, però poi quando si è trovato in quella situazione le partite giuste le ha vinte. Il Milan deve giocare ogni partita come se fosse la partita della vita, se questo non succede si rischia di andare a fare prestazioni come quelle di ieri sera contro la Salernitana. Non è episodico che il Milan abbia perso 5 punti contro Salernitana e Spezia, perché era capitato anche l'anno scorso di perdere punti con le piccole. Così come non lo è, d'altro canto, i tanti punti fatti negli scontri diretti".