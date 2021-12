Ibrahimovic: “Non riuscivo a stimolare Leao, ma ora è cambiato totalmente”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, durante una lunga intervista ha parlato anche del suo compagno di squadra Rafael Leao

Intervenuto ai microfoni di 'Corriere Tv', Zlatan Ibrahimovic ha parlato di Rafael Leao. Queste le sue parole nei confronti dell'attaccante portoghese. "Tutti abbiamo un carattere diverso. Lui è giovane, sta maturando, può crescere ancora tanto per il talento che ha. Non riuscivo a stimolarlo. Se lui non si aiuta da solo, nessuno può aiutarlo. Prima di questa stagione è cambiato totalmente, ha capito da solo cosa fare". Milan, le top news di oggi: Pioli sceglie Messias. Possibilità Jovic.