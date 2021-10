Ibrahimovic: “Il Milan sarà la mia ultima squadra? Non sono sicuro…”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non esclude una nuova destinazione se i rossoneri dovessero decidere di non prolungare il suo contratto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non esclude una nuova destinazione se i rossoneri dovessero decidere di non prolungare il suo contratto. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Telefoot': "Sarà il Milan la mia ultima squadra? Non sono sicuro... voglio giocare finché posso. Se decidono di mandarmi via quando sento che posso ancora andare avanti, continuerò. Non voglio fermarmi e poi pentirmi, pensando al fatto che avrei potuto continuare". Segui con noi il live testuale di Roma-Milan