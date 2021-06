Ibrahimovic: “Il Milan è in Champions League. I tifosi lo meritavano”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione appena conclusa

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic ha fatto un bilancio della stagione appena conclusa: "Cosa mi ha fatto soffrire nella stagione appena conclusa? Gli infortuni, ma comunque sono stati, da quando sono tornato, diciotto mesi fantastici. Il Milan è in Champions League, i tifosi lo meritavano. Volevo vincere lo scudetto ed eravamo là, in testa... In questi mesi è cresciuta la mentalità della squadra, è cresciuto il collettivo e così migliorano i singoli". Ecco le altre dichiarazioni di Ibrahimovic