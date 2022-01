Ibrahimovic sta con Djokovic: “Vaccino? Sì, ma non per lavorare!”

Zlatan Ibrahimovic difende Novak Djokovic, espulso dall'Australia ed impossibilitato a partecipare agli Australian Open perché non vaccinato

"Io mi sono vaccinato per proteggermi e per proteggere gli altri", ha affermato Ibra che, dunque, ha approfondito il suo punto di vista sull'argomento. “Vaccinarsi per ragioni di salute non è lo stesso che per partecipare a un torneo di tennis. Chi si vaccina lo fa perché ci crede e pensa sia efficace contro la malattia. Ma ognuno ha la sua opinione".

"La gente non dovrebbe essere costretta a vaccinarsi solo per andare al lavoro - ha detto Ibra in riferimento al caso Djokovic -. Io mi sono vaccinato perché penso sia il modo migliore per proteggermi, non per giocare a calcio. Si tratta di due situazioni differenti".