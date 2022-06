Hincapié, parla l’agente: “Posso confermare l’interesse del Milan” | News

Intervistato da 'stopandgoal.com', l'agente di Piero Hincapié ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro del suo assistito. Il difensore in forza al Bayer Leverkusen è uno dei nomi accostati al Milan per rinforzare la difesa rossonera. "Piero è molto felice in questo momento al Bayer Leverkusen ed in generale in Germania. Posso confermare di un'interesse del Milan per lui, ma al momento si sta parlando col Bayer per capire semplicemente come continuare a crescere insieme", queste le parole del procuratore Serra. Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.