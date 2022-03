Higuain: “Rido davanti alle critiche. Ho giocato nei migliori club al mondo”

Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan, ha parlato del trasferimento in MLS e delle critiche ricevute in questi anni. Le dichiarazioni

Renato Panno

Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan, ha parlato del trasferimento in MLS e delle critiche ricevute in questi anni. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Olè': "Ho giocato per 15 anni nelle migliori squadre del mondo, ho segnato più di 300 gol, tre Mondiali e quattro Copa America. Come mi influenzerà ciò che arriva da un'altra persona che non sa nemmeno cosa fa della sua vita e basa le sue frustrazioni su di me? Al contrario, rido".

Sulla MLS: "Per me è stato un cambiamento grande, ma mi sono adattato bene e poi a Miami i tifosi parlano spagnolo. Il livello della Lega? Ha 30 anni, come può competere con chi ne ha 100? Però in molti si sono sorpresi nel vedere le gare qui, sono intense e tanti giocatori si stanno interessando".

Su Messi in MLS: "Si, perché no? Deciderà lui, chiaramente, ma non vedo perché no".

Su Messi in MLS: "Si, perché no? Deciderà lui, chiaramente, ma non vedo perché no".

Sul ritorno in Argentina: "Quando me ne sono andato, pensavo di ritirarmi al River, ma non si sa mai. Lo dico ora e tutti ne parleranno, ma ogni volta che torno lì in Argentina c'è una brutta situazione, a ogni livello, e non mi viene in mente di tornarci e giocarci ancora".

