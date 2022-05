Hellas Verona-Milan, Pioli: “Sono innamorato, siamo forti”

Al termine di Hellas Verona-Milan ha parlato Stefano Pioli ai media presenti al Bentegodi, esternando ovviamente tutta la sua soddisfazione per i tre punti conquistati, ma mantenendo la calma per questo finale di stagione. Nelle prossime schede le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN, di Milan TV e in conferenza stampa.