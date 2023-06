Gundogan: “Devo ringraziare Guardiola per tutti i trofei vinti”

Intervistato dai microfoni del Daily Mail, Ilkay Gundogan, neo giocatore del Barcellona, ha parlato del suo ormai ex allenatore Pep Guardiola: "È stata una delle telefonate più difficili che ho dovuto fare. Tutto quello che potevo fare era dirgli grazie. Non solo per questa stagione e per tutti i trofei, ma per avermi portato a Manchester. Non dimenticherò mai quando mi sono infortunato al ginocchio a fine stagione con il Borussia Dortmund (nel 2016, ndr) e mi sono dovuto operare, temevo che il City non mi volesse più".