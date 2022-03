Giroud, pace fatta con Mbappe: “Abbiamo messo subito le cose a posto”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla lite della scorsa estate con Kylian Mbappe

Olivier Giroud e Kylian Mbappe hanno fatto pace. I due attaccanti francesi, in questo momento impegnati con la loro Nazionale, erano stati protagonisti di un acceso battibecco in occasione dell'amichevole disputata contro la Bulgaria lo scorso 8 giugno. Nonostante la doppietta segnata, il centravanti del Milan aveva criticato il suo compagno di squadra in quanto, secondo Giroud, Mbappe lo avrebbe servito poco. In occasione di un'intervista ai microfoni di 'Le Parisien', il numero 9 rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a questa lite: "Non ne valeva la pena. Sinceramente non so nemmeno perché ne riparliamo oggi. Ci siamo spiegati il ​​giorno dopo la partita, volevo mettere subito le cose a posto. È durato tutto 48 ore, era un fatto banale. Anche Kylian ha confermato che non ci sono problemi. Si volta pagina".