Giroud, parla l’agente: “Il Milan è stato un punto di svolta” | News

Da quando veste la maglia del Milan, Olivier Giroud sta vivendo una seconda giovinezza. I numeri sono dalla sua parte, così come sorprendono sempre di più le sue prestazioni. Non solo con la maglia rossonera, ma anche con la Francia si sta togliendo delle soddisfazioni che, fino a qualche anno fa, probabilmente nemmeno il giocatore stesso pensava di potersele togliere. Invece a 36 anni continua a sognare e ad incidere sia con il Milan che con la Francia. Merito del suo trasferimento proprio al club di via Aldo Rossi, stando a quanto riferisce il suo procuratore.