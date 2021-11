Giorgetti sulla decisione di Dazn: “La moral suasion ha dato i suoi frutti”

Dopo le vicende legate alla doppia utenza di Dazn, il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha rilasciato delle dichiarazioni

Presente alla presentazione delle Finals di Tennis a Torino, il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha parlato della decisione di Dazn di non toccare la doppia utenza per la stagione in corso. Questo il suo breve intervento. "La moral suasion ha portato i suoi frutti". In ogni caso, lo stesso ministro convocherà Dazn al Mise martedì prossimo.