Gandini: “Bravi Maldini e Massara. Il Milan senza Ibra si è un po’ perso”

Umberto Gandini, ex dirigente del Milan, ha parlato della stagione dei rossoneri e non sono mancati i complimenti al suo ex collega Massara

Enrico Ianuario

Le parole di Umberto Gandini sul Milan

Umberto Gandini, ex dirigente del Milan e attuale presidente della Lega Basket, ha parlato dei rossoneri ai microfoni di Lady Radio. "Come osservatore esterno penso che un prodotto vincente si definisce in tal modo quando vince. Il campionato non è ancora finito e le posizioni sono ancora da definire. Il Milan mi ha sorpreso. Ci è voluto del tempo, ma Maldini e Massara, che considero molto bravo avendoci lavorato insieme a Roma, hanno messo insieme un giocattolo che sta funzionando molto bene. Hanno sostenuto Pioli anche nei momenti difficili schierandosi anche contro la proprietà. Ora stanno pagando tanto gli infortuni, che comunque capitano più o meno a tutti. E sono mancati un po' alcuni giocatori chiave, il Milan si è un po' perso da quando manca Ibrahimovic, la cui leadership e forza aveva cementato il gruppo.