Galliani: “Rijkaard, la trattativa più difficile al Milan: il motivo”

Adriano Galliani , ex amministratore delegato del Milan , ha parlato a margine della presentazione del libro del giornalista Gianluca Di Marzio . Raggiunto dai cronisti presenti, Galliani ha ricordato quanto fu difficile, negli anni Ottanta, portare in rossonero il centrocampista olandese Frank Rijkaard .

"Tutti capivamo che era un giocatore fortissimo, ma aveva una situazione difficile da risolvere: era in prestito allo Sporting Lisbona, di proprietà dell'Ajax che aveva ceduto i diritti ad un proprietario americano. Tutti i club europei si erano ritirati perché non si riusciva a trovare la soluzione. La trattativa più difficile? Rijkaard", ha dichiarato Galliani.