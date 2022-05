Galliani: “Ibrahimovic? Spero che possa giocare fino a sessanta anni”

Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, ha espresso il suo pensiero in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic: le sue dichiarazioni

Intervenuto su 'TMW Radio', Gianluca Galliani, figlio dell'ex Amministratore Delegato del Milan Adriano, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni: "Allora io davvero non so come andrà a finire questa situazione. Si vede che comunque in questo periodo non sta bene. Noi tifosi del Milan dobbiamo essere davvero grati allo svedese che accettando la sfida rossonera ha cambiato davvero questa squadra. Spero possa giocare fino a sessanta anni anche perché nello spogliatoio ha dimostrato di poter cambiare davvero tutto. Dobbiamo ringraziare sempre lo svedese". Milan, le top news di oggi: esclusiva Biasiolo e il futuro del club.