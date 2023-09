Galliani: “Ho voluto fortemente Colombo. Inter-Milan? Chiedetemi altro”

Le parole di Adriano Galliani

Su Colombo: "Non ha fatto tanti gol perché ha 21 anni, beato lui. Avrà tempo per farli. Io l’ho voluto fortemente perché credo che abbia qualità importanti che credo dimostrerà nei prossimi anni. Spero già in questa stagione. Ho sempre saputo, anche al Milan, quanti gol serviva fare e quanti subirne per vincere, idem per la salvezza. 45/50 gol dovrebbero bastare per salvarsi e dovremmo averli trovati, ma non vi dico come li abbiamo ripartiti tra i giocatori. È un giochino che faccio da anni, scorro la rosa e assegno a tutti i giocatori un numero di gol che credo faranno. Ma non vi dirò quanti ne ho assegnati a Colombo. Vi dico solo che ho messo due attaccanti a 10 gol, ci servono 20 gol diciamo dai tre davanti".