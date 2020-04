Galli: “Donnarumma, Calabria e la proprietà Elliott: ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Filippo Galli, nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira, ha parlato di alcuni temi relativi al Milan attuale.

GIANLUIGI DONNARUMMA – “Gigio già a 12-14 anni aveva qualità sopra la media. Si intravedevano tutte le sue qualità. Oggi è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. La sua forza migliore? Non subire e patire l’errore quando sbaglia. Ha ancora grandi margini di miglioramento”.

MILAN ATTUALE – “Ormai sono fuori da quasi 2 anni, perciò faccio fatica a giudicare. Occorre pazienza e continuerà per ricostruire: avrei fiducia nell’attuale management e proprietà”.

DAVIDE CALABRIA – “I tifosi ce l’hanno un po’ con lui, ma per me resta un giocare forte. Non è vero che è piccolo di statura per giocare a grandi livelli. Avrà la forza di ritrovarsi dopo un periodo difficile in cui ha commesso errori gravi e non da lui”.

MILAN PRIMAVERA – “Una avventura importante prima come collaboratore di Franco Baresi e poi da allenatore per due anni in prima persona. C’erano ragazzi importanti come Aubameyang e Paloschi. Non ho vinto niente, ma ho scelto due giovani collaboratori come Andrea Maldera e Angelo Castellazzi che oggi lavorano rispettivamente nella nazionale dell’Ucraina e al PSG”.

PATRICK CUTRONE – “In Inghilterra ha fatto fatica a trovare spazio, adesso a Firenze è in una fase di assestamento. Gli auguro il meglio”.

LOCATELLI – “Manuel diventerà un giocatore da grandi club, ne sono convinto. Non a caso già si legge di interessamenti importanti (Inter e Juve, ndr). Grazie al Sassuolo e De Zerbi è cresciuto molto, tornando a essere il ragazzo che aveva più capacità di lettura dell’azione. Locatelli ha un calcio pulito e grande grande visione di gioco”.

TALENTI SU CUI PUNTARE – "Vido, Zanellato e Crociata verranno fuori e possono giocare in A. Idem Pobega che sta facendo benissimo a Pordenone".