Galeone: “Bravo Milan: per me De Ketelaere è il colpo della stagione”

Daniele Triolo

Giovanni Galeone, ex allenatore in Serie A, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni sulla 'squadra del mercato estivo 2022' selezionata dalla 'rosea'.

Su Charles De Ketelaere e le mosse del Milan: "È un mio pupillo da anni, non da adesso. E’ super. Può giocare davanti, a metà campo, sa fare gol, ha un’intelligenza calcistica superiore. Pensate che da ragazzo aveva cominciato a giocare in difesa. E mi dicono che sia anche un grande giocatore di tennis e un ottimo nuotatore. Insomma, un atleta naturale. E’ il colpo della stagione per me. Charles è un colpo. Bravo Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara, che è stato un mio giocatore, stanno lavorando benissimo. In queste due stagioni non hanno fatto un colpo, ma cinque o sei. Per dire, chi conosceva Fikayo Tomori e Pierre Kalulu? Poi hanno dato due birre e un panino per Junior Messias che gli ha regalato 5 gol e 2 assist contribuendo allo Scudetto».

Sulla squadra mercato 2022 della 'rosea': "Alessio Cragno è un gran bel portiere, la coppia centrale Gleison Bremer-Alessio Romagnoli è ben assortita. Lo juventino è una bestia, il laziale ha piedi delicati e sa costruire. Ma deve tornare quello dei primi anni al Milan, che era un fior di giocatore. Gli esterni non li conosco molto, ma mi parlano benissimo di Dodô. A centrocampo non stiamo bene, ma alla grande. Sono curioso di vedere quanto impatteranno Ángel Di María e Paul Pogba alla Juventus. e in mezzo a loro c’è un altro mio pupillo da quando aveva 22-23 anni. Ho detto ad Allegri tante volte che Nemanja Matić era l’ideale per la Juventus. Ha personalità, esperienza, sa stare in campo, è uno di quei giocatori che ti cambiano la squadra, che la fanno girare. E davanti abbiamo fantasia, e potenza con Romelu Lukaku".

Su Paulo Dybala alla Roma: "Non è solo l'anno con Max, anche nei due precedenti ha giocato molto bene poche volte. Comunque è un bel colpo per la Roma, e José Mourinho forse è l'unico che può tirar fuori il meglio da lui. Si può dire quello che si vuole, ma è un gran tecnico, di carisma e carattere, non ha paura di lasciar fuori i giocatori, anche perché col suo passato può permetterselo. Ha pescato questo Nicola Zalewski, che è un iradiddio. E sa chi ci starebbe in questa squadra? Kvicha Kvaratskhelia. Tecnicamente bravissimo e sa far gol".