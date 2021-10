Fogliazza (dg Pergolettese): “Stavamo prendendo Junior Messias” | News

Cesare Fogliazza, direttore generale della Pergolettese, ha svelato un retroscena sul calciatore del Milan Junior Messias

Intervenuto a 'Stadio Aperto', trasmissione di 'TMW Radio', Cesare Fogliazza ha speso delle parole su Junior Messias. Queste le parole del dg della Pergolettese. "Messias ha fatto la Serie C, poi è salito al Crotone e adesso si trova al Milan dove, nonostante si sia infortunato, già un piccolo spazio se lo sta ritagliando. Pensate che lo stavamo prendendo noi. Quando era al Gozzano, volevano tenerselo: poi è intervenuto il Crotone e lui ha preferito la Serie B. Noi ci avevamo parlato ed eravamo convinti che avremmo chiuso".