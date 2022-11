Fiorentina, Italiano: “Milan stellare, cercheremo di chiudere al meglio”

Le parole di Italiano

Quale aspetto ha inciso di più nel vostro cambio di rendimento? "Il lavoro che si fa in settimana, di campo, tattico, strategico e tecnico. Però quando si va in campo la domenica bisogna avere quel furore che serve per battere gli avversari. Ci mancava quel pizzico di voglia e l'abbiamo messa sia in Conference che in campionato. Abbiamo fatto un calcio più verticale e tutto questo ci ha permesso di ottenere le vittorie di quest'ultimo periodo. Sono contento per aver superato un periodo che non ci ha fatto vivere bene".