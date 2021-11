Fiorentina-Milan, Pancaro: “Leao e Vlahovic possibili uomini partita”

Giuseppe Pancaro, ex sia della Fiorentina sia del Milan, ha parlato della partita in programma questa sera alle ore 20:45 al 'Franchi'

Giuseppe Pancaro, ex sia della Fiorentina sia del Milan, ha parlato della partita in programma questa sera alle ore 20:45 al 'Franchi'. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'Libero' oggi in edicola.