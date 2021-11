Fiorentina-Milan, Impallomeni: “I viola devono giocare con orgoglio”

L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Fiorentina-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma stasera

Stefano Impallomeni , ex calciatore nella massima serie, è intervenuto ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di 'TMW Radio'. Per l'occasione, Impallomeni ha parlato anche di Fiorentina-Milan , partita della 13^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma stasera, alle ore 20:45 , allo stadio 'Franchi' di Firenze .

"A questa Fiorentina manca un po' di equilibrio. Credo che Vincenzo Italiano ci abbia impressionato e adesso a volte si è vista. Ha giocatori che ancora possono crescere. E' nel mezzo per ora, deve andare oltre qualcosa che ancora non conosce. Lo scorso anno ha deluso, quest'anno va bene ma è sempre su un crinale indefinito. Con il Milan me la giocherei con orgoglio, per andare contro il pronostico", ha detto Impallomeni. Ecco come e dove vedere Fiorentina-Milan in tv o in diretta streaming >>>