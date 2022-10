Fiorentina-Inter, Montolivo: “Come si fa a non dare rosso a Dimarco?”

Federico Dimarco è stato autore di un brutto fallo durante Fiorentina-Inter. Riccardo Montolivo non si capacita di come l'arbitro non l'abbia espulso

Nel corso del primo tempo di Fiorentina-Inter, Federico Dimarco è stato autore di un fallo da rigore ai danni di Bonaventura. Rivedendo il replay dell'intervento, si nota come il difensore dell'Inter entra in pieno sulla gamba dell'ex milanista con la gamba a martello, ma l'arbitro Valeri ha sì dato il rigore ai padroni di casa, ma non ha sventolato nessun tipo di cartellino. Probabilmente il rosso ci stava perché l'intervento era veramente scomposto, o almeno la pensa così Riccardo Montolivo: "Non riesco a capire come non abbia dato il rosso. Ha visto il fallo benissimo al monitor, vede l'intervento. Come fa a non dare il cartellino rosso? Non capisco", ha detto ai microfoni di 'Dazn'. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>