Ex Milan, Gullit rivela: “L’Ajax ha snobbato Seedorf come dt”

L'ex Milan Ruud Gullit ha rivelato un retroscena in merito alla candidatura di Clarence Seedorf a direttore tecnico dell'Ajax

L'ex giocatore del Milan Ruud Gullit ha rivelato un interessante sul connazionale Clarence Seedorf. Ai microfoni di Zingo Sport, infatti, l'olandese ha dichiarato come delle voci attendibili gli abbiano riferito che l'ex Inter e Real Madrid abbia inviato la propria candidatura come direttore tecnico all'Ajax, che però lo avrebbe snobbato. Di seguito le sue parole.