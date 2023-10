Ex Milan, Boateng: “Ronaldinho il mio eroe. Complicate le feste con lui”

Kevin-Prince Boateng, ex centrocampista centrocampista rossonero, ha parlato anche del suo ex compagno al Milan Ronaldinho

"Era il mio eroe, ma fare festa con lui era complicato più di quanto si possa immaginare. Lo facevo di tanto in tanto, dicendo a mia moglie che ero a giocare a poker. Una notte alle quattro del mattina il mio telefono ha iniziato a suonare, era Ronnie che mi stava chiamando. Mia moglie mi ha chiesto: 'Cosa c'è che no va? Alza il telefono'. Sicuramente stava festeggiando, forse era ubriaco, non lo so. Lui continuava a chiamare, alla fine ho risposto e gli ho detto che non avrei potuto raggiungerlo visto che ero a letto. E lui mi ha risposto: 'Se hai problemi a tua moglie puoi dire che vai a poker!'. Ovviamente non andai, anche perché mia moglie aveva sentito chiaramente quello che aveva detto Ronnie!".