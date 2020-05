Ex Milan, Ambrosini: “Kaka? Mi ha reso nervoso. Ecco il motivo”

MILAN NEWS – Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, nell’intervista rilasciata su Instagram al giornalista Carlo Pellegatti, ha svelato un piccolo retroscena su Kaka, suo ex compagno di squadra.

"Kaka? Quando lo vidi all'inizio pensai che non fosse tanto forte (ride ndr). Giocò lui ad Ancona e io andai in panchina, il che mi rese nervoso. Però poi il mio pensiero su di lui cambiò ovviamente – spiega Ambrosini -. Era un bravo ragazzo ma quando c'era da battagliare e alzare i gomiti anche in allenamento lo faceva".