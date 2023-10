Scommesse, Albertini: “Ragazzi impreparati. Chi ha sbagliato pagherà”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell'indagine sulle scommesse illegali che ha travolto i calciatori in Serie A

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan e attuale Presidente del Settore Tecnico della F.I.G.C. , ha parlato così a 'Libero' oggi in edicola dell' indagine sulle scommesse su piattaforme illegali che, finora, ha coinvolto i calciatori Nicolò Fagioli , Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali .

Scommesse, il parere di Albertini (F.I.G.C.)

"È allucinante! E la colpa è dei ragazzi coinvolti, ovvio, ma anche nostra, di noi che facciamo parte del mondo del pallone", ha detto Albertini sulle scommesse. L'ex calciatore, poi, ha proseguito così: "Io dico solo che abbiamo a che fare con una generazione di ragazzi impreparati, sono sommersi dagli input ma non hanno gli strumenti per gestirli e … cadono stupidamente in tentazione".