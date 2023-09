Eranio: “Il Milan è la più forte quest’anno. L’Inter non ha rimpiazzato tutti”

Sul divario: "L'Inter ha preso giocatori validi, allargato la panchina ma sono andati via tantissimi elementi importanti: Onana, Skriniar, Brozovic, Dzeko, Lukaku. E non li ha rimpiazzati tutti. I giocatori presi dal Milan si stanno rivelando scelte valide, ponderate che hanno alzato il livello".

Sull'arrivo di Jovic: "Ma io dico che il suo arrivo può essere la cosa positiva. Certo, deve dimostrare tanto e tornare quello che conosciamo tutti ma arriva in quella che è la situazione ideale per un calciatore, ossia in una squadra che ha un gioco collaudato, con dei compagni che sanno giocare a calcio. Certo, Giroud è un altro tipo di giocatore e Jovic magari non è proprio un uomo d'area ma si muove un po' di più. Tanti giocatori riempiono l'area e uno come lui può andare bene. Poi, ogni anno ha la sua storia e Jovic deve essere semplicemente bravo a cogliere questa opportunità".

Sul pronostico: "Mi auguro che sia una bella partita. Che si pensi a giocare per lo spettacolo, perché allo stato attuale delle cose qualsiasi risultato non servirebbe a nulla, se non a far capire in questo momento lo stato di forma delle due squadre. Ma la stagione è lunga e ci sono tante variabili". LEGGI ANCHE: Inter-Milan, tutte le differenze tra le due società >>>

