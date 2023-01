Emanuelson: “Sono tifoso del Milan, Napoli favorito per lo scudetto”

L'ex giocatore del Milan Emanuelson ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla propria fede rossonera e alla favorita per lo scudetto

Milan, le parole di Urby Emanuelson

"Seguo sempre la Serie A. Sono un tifoso del Milan. Spero che i rossoneri, l'Inter e la Juventus raggiungano presto il Napoli, così da vedere un campionato entusiasmante fino all'ultima giornata. Ero ad Amsterdam, allo stadio, quando gli azzurri hanno battuto l'Ajax 6-1. Mi hanno lasciato a bocca aperta: sono favoriti per lo scudetto". Ecco come e dove vedere Milan-Roma in tv e in diretta streaming.